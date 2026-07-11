El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, invitó a las familias toluqueñas a disfrutar de la Gala de Verano OFiT, un concierto especial que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Toluca el próximo 16 de julio a las 19:00 horas en la Catedral de Toluca, con entrada libre y gratuita.

La Orquesta Filarmónica de Toluca se ha consolidado como una de las expresiones artísticas más representativas de la ciudad, al llevar la música a diversos espacios públicos para acercar el arte a personas de todas las edades y fortalecer la identidad cultural de la capital mexiquense.

La OFiT ofrecerá la Gala de Verano en la Catedral de Toluca con la interpretación de Las Cuatro Estaciones. (cortesía)

Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi llegarán a la Catedral de Toluca

La Gala de Verano OFiT se ha convertido en una tradición anual que reúne a los músicos de la agrupación bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández.

En esta edición participará el violinista solista Pedro Berrios, quien acompañará la interpretación de Las Cuatro Estaciones, obra de Antonio Vivaldi considerada una de las composiciones más emblemáticas de la música clásica universal por su capacidad para representar las distintas estaciones del año.

La presentación tendrá como escenario la Catedral de Toluca, recinto que recibirá a los asistentes para disfrutar de este espectáculo musical.

La OFiT ofrecerá la Gala de Verano en la Catedral de Toluca con la interpretación de Las Cuatro Estaciones. (cortesía)

Concierto gratuito Toluca fortalece la convivencia social

El Gobierno de Toluca destacó que este concierto gratuito Toluca contribuye a fortalecer la cohesión social, generar espacios de convivencia y acercar manifestaciones artísticas de gran calidad a la población.

Además, acciones como la Gala de Verano OFiT consolidan a la Orquesta Filarmónica de Toluca como un símbolo de identidad cultural y orgullo para las y los habitantes de la capital mexiquense.