El presidente municipal, Ricardo Moreno, indicó el avance de los trabajos de repavimentación de un circuito vial estratégico para el sur de Toluca, con el fin de mejorar la movilidad y conectividad entre distintas zonas de la capital mexiquense.

Este circuito atiende las calles Antonio Albarrán, Ceboruco y Mextli, para facilitar la circulación vehicular y brindar mejores condiciones de movilidad a quienes diariamente utilizan estas calles para trasladarse a sus hogares, centros de trabajo y escuelas.

Gobierno de Toluca avanza en repavimentación (cortesía )

Repavimentación beneficia a tres delegaciones

La repavimentación beneficia directamente a las delegaciones Capultitlán, Del Parque y San Felipe Tlalmimilolpan, y a los automovilistas, transporte público y transeúntes que se desplazan hacia Las Jaras, Calzada del Pacífico y la avenida Solidaridad Las Torres.

El gobierno municipal señaló que la intervención contempla dos mil 30 metros lineales de mezcla asfáltica, además de labores en los sistemas de drenaje pluvial para reducir riesgos de encharcamientos.

Gobierno de Toluca avanza en repavimentación (cortesía )

Con estas acciones, el presidente municipal, Ricardo Moreno atiende las necesidades de las comunidades, mejora la conectividad con infraestructura funcional para continuar desarrollando a la capital mexiquense.