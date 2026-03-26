Con el objetivo de revertir el rezago histórico en la infraestructura vial de la capital mexiquense, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, dio inicio al Programa Intensivo de Bacheo 2026. Esta estrategia de rehabilitación se desplegará de manera simultánea en las 48 delegaciones del municipio para garantizar calles más seguras y funcionales.

Esta iniciativa da continuidad a los resultados obtenidos durante 2025, año en el que se logró la reparación de más de 48 mil baches en 471 vialidades, además de la construcción y rehabilitación de casi 40 calles mediante un sistema de gestión oportuna.

Ricardo Moreno encabeza estrategia de bacheo con metas históricas para 2026

Para la primera mitad de este año, el Gobierno Municipal se ha fijado la meta de reparar aproximadamente 20 mil baches, lo que representa una intervención en una superficie estimada de 104 mil metros cuadrados.

Como parte fundamental de esta jornada, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, presentó la Plataforma de Supervisión Inteligente “Bacheo y Pavimentación”.

Esta herramienta digital permite el monitoreo en tiempo real de los avances en cada vialidad, optimizando la coordinación entre las brigadas y asegurando una respuesta ágil a las peticiones ciudadanas.

El alcalde Ricardo Moreno realizó enlaces digitales con las brigadas de los 48 frentes de trabajo activos en el territorio municipal para constatar el progreso de las labores. Actualmente, se realizan intervenciones en delegaciones estratégicas como:

Árbol de las Manitas e Independencia.

Del Parque y Seminario.

Morelos y Cacalomacán.

San Buenaventura y San Mateo Otzacatipan.

San Cayetano Morelos y Cerrillo Vista Hermosa.

Para fortalecer esta estrategia, la ciudadanía puede realizar sus reportes de manera directa a través de la aplicación móvil “Toluca en tus Manos”.

Con estas acciones, la administración de Ricardo Moreno consolida una ruta integral de bacheo y modernización urbana en beneficio de todas las familias toluqueñas.