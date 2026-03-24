Con el objetivo de fortalecer la sustentabilidad y la eficiencia en el suministro de agua potable, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, impulsa el uso de energía solar para la operación de seis pozos estratégicos en la capital mexiquense.

Esta medida no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que permite una reducción significativa en los costos operativos del ayuntamiento.

Ricardo Moreno destaca el aprovechamiento de energías limpias en infraestructura hídrica

Durante la supervisión de estos avances, el alcalde Ricardo Moreno destacó que la implementación de tecnologías limpias en la infraestructura hidráulica representa un paso firme hacia un modelo de desarrollo más responsable y sostenible.

Subrayó que estas acciones garantizan un servicio más eficiente para la ciudadanía y posicionan a Toluca como un referente en gestión hídrica moderna.

Por su parte, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) informó que la infraestructura que ya opera bajo esta modalidad se ubica en zonas clave del municipio:

Tlachaloya: Primera Sección.

San Pablo Autopan: Jicaltepec Autopan.

San Mateo Otzacatipan: San Blas.

San Andrés Cuexcontitlán: Barrio de la Y.

San Cristóbal Huichochitlán: Barrio de San Gabriel y San Salvador.

La adopción de sistemas fotovoltaicos en los pozos municipales permite asegurar el flujo del vital líquido de manera constante, minimizando la dependencia de fuentes de energía convencionales. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Toluca reafirma su compromiso con el bienestar de las familias toluqueñas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.