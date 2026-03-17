El alcalde Ricardo Moreno invita a la ciudadanía a la inauguración de PrimaverArte, festival que este 17 de marzo recibirá a los escritores Juan Villoro y Guillermo Arriaga. El encuentro tendrá lugar en la Plaza Fray Andrés de Castro, con el fin de acercar la literatura y el diálogo creativo a los habitantes de Toluca.

La entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a la cultura para todos. Los asistentes pueden llegar al corazón de la ciudad mediante el transporte público local o a través del Tren Interurbano El Insurgente.

Ricardo Moreno impulsa encuentro con Juan Villoro y Guillermo Arriaga

Las actividades inician a las 16:00 horas con el cronista Juan Villoro, quien presentará su obra "Revoluciones por minuto". El autor compartirá su visión sobre la memoria colectiva, el deporte y la vida cotidiana, en una charla que promete transitar entre el ensayo y la crónica literaria.

Posteriormente, a las 18:00 horas, el reconocido guionista y escritor Guillermo Arriaga presentará su libro “El Hombre”. Arriaga reflexionará sobre la historia y la imaginación a través de su relato centrado en la pérdida de Texas y el esclavismo, ofreciendo una velada de profunda conciencia artística.

La programación impulsada por la administración de Ricardo Moreno también incluye música y teatro. A las 17:00 horas, la Compañía Teatral Teokikixtli presentará la obra El Pato y la muerte en la Capilla Exenta, mientras que Mateo Castañeda Caffaratti deleitará al público con su talento musical.

El Andador Constitución se llenará de vida con las presentaciones de Aleks Sandoval, el Ensamble de Solistas y el grupo Däzänä a partir de las 17:00 horas. Para cerrar el primer día, la Banda Musical con Ritmos de Barrio se presentará a las 19:00 horas, celebrando la diversidad cultural de la capital.