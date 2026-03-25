El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo, sostuvieron un encuentro en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se acordó mejorar la capacitación policial para evitar fallas en el proceso legal.

Ricardo Moreno busca mejorar detenciones legales en Toluca

Durante el encuentro, el alcalde señaló su preocupación ante la alza de reincidencia delictiva, pues de enero a marzo del 2026 se contabilizó a 99 personas reincidentes; esto demuestra una falla en el acceso de la justicia.

Toluca reforzará capacitación policial para evitar liberación de delincuentes (cortesía)

Estas personas fueron identificadas como generadores de violencia que acumulan desde 3 hasta 16 arrestos previos por delitos como robo, encubrimiento por receptación, portación de armas y faltas contra la salud.

Por su parte, el Magistrado aseguró que los jueces mantendrán una apertura al diálogo para fortalecer el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Toluca con el fin de garantizar resultados concretos ante las demandas de la ciudadanía.

Toluca reforzará capacitación policial para evitar liberación de delincuentes (cortesía)

En la reunión se acordó que el Poder Judicial brindará capacitación especializada a los elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, con el propósito de que cada detención se apegue a la ley y se evite la liberación de criminales por fallas en el proceso.

Finalmente, Ricardo Moreno aseguró que su compromiso es disminuir las conductas ilícitas a través de capacitación y formación permanente de los cuerpos de seguridad, con el fin de que se garantice un municipio tranquilo y en paz para las y los habitantes.