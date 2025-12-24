Ricardo Moreno informó que Toluca registró resultados históricos en la recolección de basura al incrementar de 211 a 295 las rutas activas, lo que permitió ampliar la cobertura del servicio al 95% del territorio municipal.

Gracias a una reingeniería integral del sistema de limpia, la recolección mensual de residuos aumentó de 12 mil 300 a 18 mil toneladas, lo que representa un incremento del 31.6% en comparación con la administración anterior.

Toluca avanza en la digitalización del sistema de limpieza

Ricardo Moreno explicó que estos avances son resultado de una profunda reorganización y digitalización del sistema de limpieza, que actualmente opera con 84 rutas regulares de recolección, con frecuencias de dos a tres días por semana, además de seis rutas especiales para fines de semana y operativos extraordinarios.

Detalló que el servicio se brinda con 52 unidades recolectoras, las cuales son revisadas diariamente para garantizar su óptimo funcionamiento físico y mecánico.

Para optimizar la recolección de residuos sólidos, el Departamento de Limpia incorporó este año 10 nuevas unidades vehiculares, lo que permitió mejorar las rutas de bolseo y campaneo.

Toluca mejora recolección de basura con tecnología y nuevas rutas (Cortesía )

También destacó la implementación de la Ruta Verde en el Centro Histórico, con la operación de un camión recolector híbrido que reduce de manera significativa las emisiones contaminantes.

Asimismo, se implementó el programa de barrido electromecánico, con la incorporación de tres barredoras eléctricas y dos a diésel, ampliando el perímetro de limpieza en vialidades estratégicas como el Centro Histórico, Paseo Colón, así como zonas de hospitales y escuelas.

Toluca se convirtió en el primer municipio del Estado de México en instalar sistemas de GPS y cámaras en todas las unidades recolectoras, lo que permite digitalizar las rutas y ofrecer a la ciudadanía información en tiempo real sobre el recorrido de los camiones en cada colonia o delegación.