El Ayuntamiento de Toluca, encabezado por el presidente municipal Ricardo Moreno, cumplió en tiempo y forma con el pago total de las prestaciones laborales de sus servidores públicos.

Informó el jueves 18 de diciembre que se cubrió de manera íntegra la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo correspondiente a 2025 para todas y todos los trabajadores municipales.

Ricardo Moreno garantiza derechos laborales del personal municipal

El Gobierno de Toluca refrenda su compromiso con el respeto a los derechos laborales y con una administración responsable, ordenada y sensible hacia quienes contribuyen diariamente al funcionamiento y desarrollo de la capital del Estado de México.

En materia fiscal, el Ayuntamiento cumplió con lo establecido en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), al realizar la retención del ISR correspondiente al ajuste anual de las y los trabajadores municipales.

En este proceso, se informó que 1,530 empleados deberán presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en abril de 2026, al ubicarse como sujetos obligados conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, a 4,790 trabajadores se les realizó la retención del ISR en el último pago del año, obligación que será atendida directamente por el Ayuntamiento de Toluca ante el SAT, como lo permite la legislación fiscal.

Toluca anuncia aumento salarial histórico para la Policía Municipal en 2026

De manera adicional, la administración municipal anunció que en 2026 se aplicará un incremento directo del 3% al salario de los 2,035 elementos de la Policía Municipal, lo que representa una inversión aproximada de 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de seguridad pública.

Este ajuste salarial fue calificado como un hecho histórico y busca reconocer el trabajo, compromiso y labor diaria de quienes velan por la seguridad de las y los toluqueños.

Con el cumplimiento puntual de las obligaciones laborales y fiscales, así como el anuncio del incremento salarial, el gobierno que encabeza Ricardo Moreno refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento de las condiciones laborales de su personal.