En el marco de las actividades por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones por el Día del Padre, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, invitó a las y los mexiquenses a asistir al Chorizo Fest Fútbolero 2026, que se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en la Plaza Fray Andrés de Castro, ubicada a un costado de los Portales de Toluca.

Durante la inauguración del evento, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reiteró el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a este tipo de iniciativas que fomentan la convivencia familiar y fortalecen la economía local.

De parte de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, todo nuestro respaldo y apoyo a estas iniciativas, para que las familias disfruten y celebren en un ambiente de convivencia. Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, también invitó a la población a conocer los 14 Destinos Futboleros impulsados por el Gobierno del Estado de México, uno de ellos ubicado en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se transmiten los partidos de la Selección Mexicana.

Estas sedes buscan ofrecer espacios de entretenimiento y reunión para que las familias disfruten de la fiesta mundialista en diferentes municipios de la entidad.

El Gobierno del Estado de México invitó a las familias mexiquenses a disfrutar del Chorizo Fest Futbolero 2026. (cortesía)

Ricardo Moreno Bastida destaca impulso a la economía local en Toluca

Por su parte, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, señaló que el Chorizo Fest Futbolero 2026 tiene como propósito transformar el espacio público en un punto de encuentro para las familias, además de promover el talento y la economía local mediante la tradición gastronómica y futbolística del municipio.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó que este tipo de actividades permiten fortalecer la identidad de la ciudad y generar una mayor derrama económica para productores y emprendedores locales.

Al evento asistieron también el representante de la Federación Mexicana de Futbol, Jorge Antonio Romero; la presidenta honoraria del DIF Municipal de Toluca, Rocío Pegueros Velázquez; exfutbolistas del Toluca FC y productores de chorizos y cervezas artesanales, quienes participaron en esta celebración que combina gastronomía, tradición y pasión por el futbol.