El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, continúa promoviendo iniciativas que fomentan el desarrollo económico local y el crecimiento de emprendedoras y emprendedores toluqueños.

Más de 60 jóvenes emprendedores presentarán sus productos en el Bazar Juvenil con Impulso y Progreso, Edición Navideña, que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en la Plaza Fray Andrés de Castro, en un horario de 9:00 a 17:30 horas.

Toluca impulsa el consumo local para la Navidad

Con este bazar, el Gobierno municipal busca fortalecer la economía, abrir oportunidades para las juventudes y posicionar a Toluca como un municipio que respalda el talento joven.

La Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social invitó a la población a conocer los productos creados por este sector y llamó a la ciudadanía a consumir local durante la temporada decembrina.

Ricardo Moreno reafirma su compromiso con una juventud productiva y con oportunidades (Cortesía)

El evento contará con una gran variedad de artículos para toda la familia, entre ellos:

Joyería y bisutería

Ropa y accesorios

Dulces artesanales

Plantas

Maquillaje

Miel

Velas aromáticas

Libretas artesanales

Artículos para animales de compañía

Productos típicos de la temporada navideña

Con estas acciones, Ricardo Moreno reafirma su compromiso de ofrecer espacios donde las juventudes puedan desarrollarse, emprender y compartir su creatividad con las familias toluqueñas.