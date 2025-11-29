El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, continúa promoviendo iniciativas que fomentan el desarrollo económico local y el crecimiento de emprendedoras y emprendedores toluqueños.
Más de 60 jóvenes emprendedores presentarán sus productos en el Bazar Juvenil con Impulso y Progreso, Edición Navideña, que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en la Plaza Fray Andrés de Castro, en un horario de 9:00 a 17:30 horas.
Toluca impulsa el consumo local para la Navidad
Con este bazar, el Gobierno municipal busca fortalecer la economía, abrir oportunidades para las juventudes y posicionar a Toluca como un municipio que respalda el talento joven.
La Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social invitó a la población a conocer los productos creados por este sector y llamó a la ciudadanía a consumir local durante la temporada decembrina.
El evento contará con una gran variedad de artículos para toda la familia, entre ellos:
- Joyería y bisutería
- Ropa y accesorios
- Dulces artesanales
- Plantas
- Maquillaje
- Miel
- Velas aromáticas
- Libretas artesanales
- Artículos para animales de compañía
- Productos típicos de la temporada navideña
Con estas acciones, Ricardo Moreno reafirma su compromiso de ofrecer espacios donde las juventudes puedan desarrollarse, emprender y compartir su creatividad con las familias toluqueñas.