Con el firme objetivo de que la juventud de la capital mexiquense acceda a puestos de trabajo dignos y con salarios competitivos, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida encabezó la Primera Feria Municipal de Empleo 2026.

El evento, realizado en el plantel 034 del CONALEP, marca un avance clave en la vinculación directa entre el sector académico y el productivo.

Ricardo Moreno impulsa el talento juvenil y el modelo dual en Toluca

Acompañado por autoridades educativas y representantes del sector empresarial, el edil destacó la importancia de consolidar el modelo de formación dual.

Esta estrategia permite que los estudiantes se integren a la dinámica industrial desde las aulas, enfocándose en sectores de alta especialización como el farmacéutico y el biotecnológico, donde Toluca mantiene un liderazgo regional.

Ricardo Moreno compartió casos de éxito de jóvenes locales que hoy lideran áreas directivas en plantas de relevancia global asentadas en la ciudad, como la procesadora de café más grande del mundo. Con ello, enfatizó que el talento toluqueño es capaz de romper paradigmas cuando existe el respaldo institucional adecuado.

(Cortesía)

La administración municipal informó que estas jornadas no serán eventos aislados, sino parte de una estrategia itinerante que llegará directamente a los parques industriales. La visión del gobierno local es sectorizar las ferias para que los perfiles profesionales encajen con las necesidades específicas de cada ramo productivo.

Finalmente, el alcalde aseguró que el desarrollo económico de Toluca se basa en la prosperidad compartida. Al promover empleos formales y bien remunerados, se garantiza que la juventud encuentre un camino sólido para su desarrollo profesional y personal dentro de su propia comunidad.