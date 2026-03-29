Ricardo Moreno encabezó con éxito la segunda edición de PrimaverArte, un festival que reunió a miles de personas en Toluca para disfrutar de arte, cultura y literatura.
El evento se consolidó como un espacio de convivencia y expresión artística, lo que ha generado altas expectativas entre la población, que ya espera una tercera edición.
PrimaverArte posiciona a Toluca como ciudad cultural
El festival fortaleció el acceso a las expresiones artísticas y contribuyó a la reconstrucción del tejido social, al convertir espacios públicos en puntos de encuentro familiar.
Además, permitió proyectar a Toluca como una ciudad viva, incluyente y con amplia oferta educativa y recreativa, tanto para habitantes como para visitantes.
La directora de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, destacó que el festival ofreció experiencias culturales integrales, como:
- Conferencias y charlas con figuras de la literatura
- Conciertos con artistas destacados
- Pabellón de las Naciones, que acercó diversas culturas a la ciudad
- Festival de la Gráfica, que transformó espacios en galerías urbanas
Autores participantes reconocieron el interés y calidez del público, mientras que las exposiciones destacaron el talento local y su creatividad.
El evento también incluyó el Festival de Educación, acercando a estudiantes diversas opciones académicas para continuar su formación.
Asimismo, el alcalde entregó reconocimientos a las ganadoras de la convocatoria de poesía, entre ellas Mayra Karenina López Salinas, cuyo trabajo fue traducido al otomí por Leticia Becerril, y Alejandra Martínez Esquivel.