Ricardo Moreno encabezó con éxito la segunda edición de PrimaverArte, un festival que reunió a miles de personas en Toluca para disfrutar de arte, cultura y literatura.

El evento se consolidó como un espacio de convivencia y expresión artística, lo que ha generado altas expectativas entre la población, que ya espera una tercera edición.

PrimaverArte posiciona a Toluca como ciudad cultural

El festival fortaleció el acceso a las expresiones artísticas y contribuyó a la reconstrucción del tejido social, al convertir espacios públicos en puntos de encuentro familiar.

Además, permitió proyectar a Toluca como una ciudad viva, incluyente y con amplia oferta educativa y recreativa, tanto para habitantes como para visitantes.

La directora de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, destacó que el festival ofreció experiencias culturales integrales, como:

Conferencias y charlas con figuras de la literatura

Conciertos con artistas destacados

Pabellón de las Naciones, que acercó diversas culturas a la ciudad

Festival de la Gráfica, que transformó espacios en galerías urbanas

Autores participantes reconocieron el interés y calidez del público, mientras que las exposiciones destacaron el talento local y su creatividad.

Toluca brilla con PrimaverArte; miles disfrutan arte y cultura. (Cortesía)

El evento también incluyó el Festival de Educación, acercando a estudiantes diversas opciones académicas para continuar su formación.

Asimismo, el alcalde entregó reconocimientos a las ganadoras de la convocatoria de poesía, entre ellas Mayra Karenina López Salinas, cuyo trabajo fue traducido al otomí por Leticia Becerril, y Alejandra Martínez Esquivel.