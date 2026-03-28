Con el objetivo de fortalecer las herramientas para identificar riesgos que generan violencia, adicciones y conductas delictivas en estudiantes y familias, el gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, realizó la Feria de Prevención del Delito en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 69 Vicente Guerrero.

Autoridades refuerzan prevención del delito en escuela de Toluca

Durante el evento asistieron la presidenta del Sistema Municipal DIF Toluca, Rocío Pegueros, y el director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón, donde se instalaron módulos informativos, talleres y espacios interactivos dirigidos a estudiantes y padres de familia.

Toluca impulsa entornos seguros con feria escolar sobre prevención del delito (cortesía)

La Feria de Prevención del Delito tuvo como objetivo fortalecer la cultura de prevención de delito abordando temas como salud mental, prevención de adicciones, cultura de la legalidad y violencia de género.

Asimismo, se realizó una exhibición de binomios caninos K9, quienes realizaron demostraciones de búsqueda, patrullaje preventivo y detección. Además, los y las estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en ejercicios con lentes de simulación, los cuales recrean los efectos del alcohol y drogas al conducir, con el objetivo de hacer conciencia sobre los riesgos del consumo de sustancias.

Toluca impulsa entornos seguros con feria escolar sobre prevención del delito (cortesía)

En la jornada también participaron elementos de los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con estas acciones, el gobierno de Ricardo Moreno reafirma su compromiso de fortalecer la prevención del delito y fortalecer la participación comunitaria para mejorar la seguridad del municipio.