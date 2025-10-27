El alcalde Ricardo Moreno impulsa estrategias para que la niñez y juventud de Toluca mantengan un desarrollo integral, fortaleciendo valores como solidaridad, respeto y amor por sus raíces.

Como parte de estas acciones, se realizan visitas guiadas a espacios culturales, y en esta ocasión correspondió el turno a la Secundaria Técnica No. 2 Tierra y Libertad.

Museo del Alfeñique: tradición y diversión

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 se ha consolidado como un espacio familiar lleno de tradición y alegría, con lugares instagrameables y el dulce sabor de bellas figuras de alfeñique, chocolate, pepita y tamarindo.

Para acercar estas tradiciones a la población, la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social organiza visitas guiadas gratuitas en el Centro Histórico y en el Museo del Alfeñique. De esta manera, los toluqueños y visitantes aprenden sobre el origen y la importancia de esta tradición mexicana.

Ricardo Moreno promueve el desarrollo integral de la niñez y juventud con eventos culturales. (Cortesía )

Entre los beneficiarios destacan decenas de estudiantes de la Secundaria Técnica No. 2 Tierra y Libertad, quienes vivieron una experiencia dinámica en el recién inaugurado Museo del Alfeñique.

Otro grupo recorrió Los Portales, los puestos de los maestros alfeñiqueros, y se tomó fotos en las figuras del Andador Constitución, reforzando su vínculo con las tradiciones locales.

Visitas guiadas: requisitos y contacto

Las escuelas o instituciones interesadas en recibir visitas guiadas deben enviar un oficio dirigido a Alexis Garciarivas, titular de la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social.

Entrega física: Portal Madero, No. 206, interiores 208, primer piso

Portal Madero, No. 206, interiores 208, primer piso Vía digital: WhatsApp 7294 66 41 63

Estas acciones buscan fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud, acercarlas a la cultura local y promover el amor por Toluca a través de espacios educativos y recreativos.