El secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó que tras meses de trabajo la violencia vicaria se tipificó por la ley del Edomex.

PVEM destaca avances en protección de los derechos de las mujeres

Durante su mensaje, Couttolenc explicó que este tipo de violencia surge cuando se utiliza a las hijas, hijos o personas cercanas para causar daño a una mujer, provocando efectos emocionales y familiares.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres destacó que siete de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Mientras que casi el 50% ha sufrido agresiones por parte de sus parejas.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, las sanciones para quienes cometan violencia vicaria son de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de 500 a mil 500 días y tratamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico o reeducativo.

Pepe Couttolenc felicitó a las diputadas locales Miriam Silva Mata, Itzel Guadalupe Pérez Correa y Gloria Vanessa Linares Zetina por haber sido quienes presentaron la iniciativa y fueron parte esencial para que se hiciera esta tipificación de la violencia vicaria.

Finalmente, Couttolenc aseguró que este avance responde a las demandas ciudadanas, al mismo tiempo que reiteró el compromiso del Partido Verde en continuar impulsando políticas que beneficien a las mujeres y protejan sus derechos.