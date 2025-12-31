Funcionaria resulta herida tras ataque directo en Tecámac

Una funcionaria del ayuntamiento de Tecámac, en el Estado de México (Edomex), resultó herida tras un ataque directo en su contra mientras iba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con la información, la funcionaria de Tecámac se encontraba cerca de su domicilio cuando le dispararon con un arma de fuego y resultó herida; te damos los detalles.

Funcionaria de Tecámac sufre ataque directo cerca de su domicilio

Rosa Yolanda Wong, alcaldesa de Tecámac, informó que una funcionaria fue víctima de un ataque directo y condenó lo sucedido, pues no es la primera servidora pública que sufre esto.

Los reportes señalan que la funcionaria iba a bordo del vehículo oficial del municipio cuando un sujeto armado disparó en su contra, recibiendo una lesión de arma de fuego en el brazo.

La alcaldesa de Tecámac señaló que la funcionaria ya recibe atención médica, mientras que la Guardia Nacional realiza labores de contención a fin de encontrar a los responsables.

Elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía del Edomex llegaron al lugar del atentado para realizar las investigaciones correspondientes; hasta el momento no se reportan detenidos.

Según la información, se trataría de un ataque directo contra Tania Avendaño Servín, quien es funcionaria en la oficina del Bienestar del DIF Tecámac.