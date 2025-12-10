Martha Guerrero Sánchez es una política mexicana y actual presidenta municipal de La Paz, Estado de México, reconocida por su trayectoria dentro de Morena y su trabajo legislativo.

¿Quién es Martha Guerrero Sánchez?

Martha Guerrero Sánchez es una política mexicana perteneciente al partido Morena. Actualmente es la presidenta municipal de La Paz, Estado de México.

Antes de ello, fue senadora por el Estado de México en la Legislatura federal, y también ha ocupado diversos cargos en la política.

¿Qué edad tiene Martha Guerrero Sánchez?

Martha Guerrero nació el 10 de mayo de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Martha Guerrero Sánchez tiene esposo?

Sí, de acuerdo con información, Martha Guerrero está casada con Tranquilino Lagos Buenabad.

¿Qué signo zodiacal es Martha Guerrero Sánchez?

Al haber nacido el 10 de mayo, Martha es Tauro, signo conocido por su determinación, lealtad y estabilidad.

¿Martha Guerrero Sánchez tiene hijos?

Debido a que Martha Sánchez ha decidido mantener su vida privada lejos de los medios, no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Martha Guerrero Sánchez?

Estudió en la Universidad del Valle de México (UVM); sin embargo, no hay información sobre su carrera o especialidad.

¿En qué ha trabajado Martha Guerrero Sánchez?

Su trayectoria pública incluye cargos políticos y de representación: