Ante miles de habitantes reunidos en la Cabecera Municipal, la alcaldesa de La Paz, Estado de México, Martha Guerrero Sánchez, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde aseguró que su administración inició el 1 de enero con el compromiso de cambiar la forma de gobernar y poner al centro el bienestar de la gente.

Asimismo, afirmó que recibió un municipio saqueado, endeudado y abandonado por parte de administraciones pasadas, por lo que aseguró que durante su mandato la corrupción e impunidad se terminaron.

La Paz hace inversión histórica en agua, drenaje y atención de emergencias

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció que La Paz tiene un rezago de más de 40 años en servicios básicos, explicando que el organismo de agua OPDAPAS debía casi mil millones de pesos y contaba únicamente con un vactor y una pipa.

Guerrero Sánchez dio a conocer que, con el apoyo de CONAGUA y CAEM, se atendieron las inundaciones provocadas por lluvias atípicas. Además, anunció una inversión sin precedentes de 207 millones de pesos para agua y drenaje, más 500 millones adicionales para atender contingencias relacionadas con el manejo del agua.

La Paz supera décadas de abandono con inversión histórica en agua y drenaje (Cortesía)

La mandataria señaló que el gobierno local adquirió 5 pipas, 6 compactadores, 2 camiones de volteo y 2 retroexcavadoras. Mientras que en temas de seguridad, se adquirieron 50 nuevas patrullas y se entregaron nuevos uniformes.

Martha Guerrero presenta resultados históricos para La Paz

Por otra parte, Martha Guerrero mencionó que entre las obras concluidas se encuentran los 25 kilómetros de Senderos de Paz, acciones de SEDATU en San José Las Palmas y Lomas de San Isidro, así como un nuevo tren de maquinaria para pavimentación.

La alcaldesa anunció también la llegada de proyectos clave:

Universidad Rosario Castellanos

Un bachillerato

Unidad Médico Familiar Plus

Centro de Educación y Cuidado Infantil (CESI)

Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)

En cuanto a programas sociales, destacó la entrega de 10 mil consultas gratuitas, 28 mil medicamentos, 20 mil despensas y 2 mil tinacos para familias sin capacidad de almacenamiento de agua.

Finalmente, Martha Guerrero reafirmó su compromiso en trabajar sin descanso para mejorar las condiciones de La Paz y beneficiar a miles de habitantes.