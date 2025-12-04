La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Cuarta Audiencia Ciudadana en Palacio de Gobierno, donde a lo largo de cinco días logró resolver más del 50% de las peticiones recibidas, principalmente en materia social y de seguridad.

Delfina Gómez refuerza su modelo de gobierno cercano y sin intermediarios

Durante los cinco días, la mandataria atendió a 916 personas divididas en sectores, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso. Entre los bloques estuvieron:

Social

Seguridad

Salud

Jurídico

Mujeres

Educación

Asimismo, por primera vez se integró el Poder Judicial para dar seguimiento inmediato a peticiones legales. Por otra parte, la gobernadora escuchó a mujeres, docentes, adultos mayores, campesinos, personas con discapacidad y representantes de pueblos originarios y comunidades religiosas.

Con esta cuarta edición, más de 4 mil personas han sido atendidas de manera directa por la gobernadora Delfina Gómez, modelo que refuerza la visión de dar soluciones y evitar las burocracias.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de tener un “gobierno de territorio y no de escritorio”, garantizando la escucha y la atención a necesidades de las y los mexiquenses.