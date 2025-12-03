Tras viralizarse un video que muestra a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social utilizando una ambulancia para flete, el IMSS Edomex Oriente se pronuncia.

Mediante un comunicado enviado por representantes del IMSS de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se reprueba el uso indebido de ambulancias institucionales .

Y es que estos vehículos están destinados a la prestación de servicios de salud, por lo que darles un uso distinto amerita una sanción.

“Su utilización fuera de ese propósito constituye una falta grave y es sujeta a revisión y sanción conforme a la normatividad vigente” IMSS Edomex Oriente

Por ello, el IMSS ya canalizó a la persona involucrada al área de Relaciones Laborales para el inicio del procedimiento correspondiente.

Sin ahondar en detalles, el Instituto reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento del uso exclusivo de las ambulancias para la atención a la derechohabiencia.

Comunicado IMSS Edomex Oriente (IMSS EDOMEX Oriente)

Usan ambulancia del IMSS para flete

El pasado primero de diciembre se viralizó el video que exhibe el uso indebido de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La grabación muestra a tres hombres descargar de la ambulancia, con número IMSS-AA391, cajas de loseta y adhesivo para las mismas.

Material que ingresan a un domicilio ubicado en Sección Parques, en Cuautitlán Izcalli.

Casa que posiblemente podría pertenecer al conductor de la ambulancia ya que éste sacó de su bolsillo las llaves para tener acceso.

🏥 El @IMSS informó que sancionará a los responsables de usar una ambulancia de la institución como transporte de carga en #CuautitlánIzcalli.



📹 El video compartido en redes sociales mostró a los trabajadores bajando losetas de la unidad.🚫#MexiquenseDigital pic.twitter.com/J9FKOCad6w — Mexiquense (@MexiquenseTV) December 3, 2025

Aunque se desconoce la fecha en que se grabó el video, trascendió que los hechos ocurrieron entre semana y en horario laboral.

Datos que aumentaron la indignación de ciudadanos quienes cuestionaron el uso de los vehículos del IMSS.

Hasta el momento se desconoce la identidad del chófer de la ambulancia; sin embargo, es un hecho que éste será sancionado por su acción.

Asimismo, por el comunicado del IMSS, se da por hecho que de las tres personas que aparecen en el video, solo uno de ellos pertenece al Instituto.