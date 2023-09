AMLO ya se anda despidiendo como presidente de México, aunque todavía falta más de un año para que acabe su sexenio .

Y es que el mandatario nacional ya emprendió su gira del adiós, luego de que visitara este jueves 28 de septiembre de 2023, las oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para despedirse de los trabajadores.

A través de sus redes sociales el titular del ejecutivo compartió un video al respecto, en donde se le ve recorriendo todos los pasillos, y saludando a todos los empleados .

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les agradeció su esfuerzo “por el pueblo”, además de la defensa jurídica de su gobierno, pues señaló que “lo han obstaculizado”.

AMLO emprende gira del adiós; dice qué modificaciones buscará antes de dejar su cargo

Durante su visita a las oficinas de la CJEF, AMLO recalcó la importancia de sus acciones, luego de que mencionó que se debe establecer un gobierno humanista, que respete los derechos humanos, para garantizar la justicia social.

Señaló que todos los que ahí trabajan “están ayudando mucho”, y les mencionó que sólo faltan dos paquetes de iniciativas antes de que deje su cargo el próximo año .

Indicó que uno de ellos es para “afianzar los derechos sociales”, uno de ellos la pensión que actualmente reciben adultos mayores. Esto, pues buscará que se establezca, de forma oficial, a partir de los 65 años, ya que se encuentra en 68 años.

La razón principal es que se establezcan dentro del rango constitucional, para que no pueda ser modificado por quien quede al frente del país tras las elecciones 2024.

La segunda de ellas es un tema que ha referido en diversas ocasiones, pues aseguró que el segundo paquete de modificaciones que buscará, previo a dejar su cargo, será la reforma al Poder Judicial.

Ello, con la intención de que jueces, magistrados y ministros, “ sean electos por el pueblo ”, por lo que pidió el apoyo de la gente.

AMLO ya se anda despidiendo como presidente; aun le falta más de un año para que acabe su sexenio

AMLO aprovechó la visita a las la CJEF, para señalar que “ya se va”, indicando que terminará su ciclo al frente del país en el 2024 .

Refirió que solo le resta un año, pero se dijo contento porque, para él, hubo un avance en el país. Además, aseguró que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación cuenta con relevo generacional , quienes pueden darle continuidad a este proyecto.

“Me voy, ya cierro mi ciclo. Me queda un año. Siento que ya se sentaron las bases, se avanzo. Hay relevo generacional, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició”. AMLO

AMLO señaló que en caso de seguir la 4T “ habrá continuidad con cambio ”, pues dijo no ser iguales a los gobiernos anteriores.

Además, instó a que la persona que lo suceda tenga los principios del movimiento, “ no mentir, no robar y no traicionar ” al pueblo, además de que ayudar debe ser el objetivo principal.

“Continuidad con cambio, porque no va a ser igual, no somos iguales, cada quien tiene su estilo y hay que respetar eso. Que siempre tengamos como objetivo ayudar al pueblo, no mentir, no robar, no traicionar”. AMLO

Será el próximo 30 de septiembre de 2024 cuando el mandatario nacional de por concluido su sexenio, dando paso a quien resulte vencedor de las elecciones del próximo año.