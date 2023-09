El senador Higinio Martínez Miranda refrendó que tomará protesta como jefe de gabinete en el Estado de México (Edomex), en cuanto la ley se lo permita.

La ausencia de Higinio Martínez en las actividades del 15 y 16 de septiembre, encabezadas por Delfina Gómez en Edomex, generó especulaciones que apuntaban a una posible fractura con la gobernadora.

Ante ello, Higinio Martínez compartió un largo mensaje en X (antes Twitter) para explicar los motivos de su inasistencia y confirmar que su toma de protesta como jefe de gabinete en Edomex sigue en pie.

“Ante los comentarios, algunos de ellos intencionados, del porqué no asistí a las actividades del 15 y 16 de septiembre en #Toluca con la maestra @delfinagomeza, prefiero hacer una aclaración y no sigan los mismos...” Higinio Martínez, senador de la República

Higinio Martínez y Delfina Gomez (Cortesía)

Higinio Martínez explica que su falta de licencia como senador le impidió acompañar a Delfina Gómez en festejos patrios

En la publicación, compartida el domingo 17 de septiembre, Higinio Martínez recordó que Delfina Gómez lo nombró como su como jefe de gabinete el día miércoles 13.

“Para esa fecha no había presentado mi licencia en el Senado de la República, por lo cual no podía tomar protesta como funcionario de su gobierno en tanto no me sea concedída la licencia”, explicó Higinio Martínez.

Así, el senador confirmó que próximamente tomará protesta como como jefe de gabinete en Edomex.

Higino Martínez precisó que como el cargo al que lo invitó a ocupar Delfina Gómez es de nueva creación, no fue necesario que participara en las actividades de entrega-recepción.

Higinio Martínez refrenda su apoyo a Delfina Gómez

Higinio Martínez subrayó que desde hace cerca de 13 años ha apoyado a la maestra Delfina Gómez, por lo que refrendó: “la apoyaré como funcionario de su gobierno hasta el momento que ella lo decida”.

“Hay mucho que hacer por nuestra entidad y la gobernadora cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene”, finalizó Higinio Martínez.

Higinio Martínez Miranda, de 67 años de edad, es un médico cirujano de profesión y actualmente es senador de la República por Morena.

Martínez Miranda fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero renunció a su militancia para sumarse al movimiento que dio orígen a Morena.

Actualmente, Higinio Martínez es el dirigente del Grupo Acción Política (GAP) de Morena, al que pertenecían Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte Olivares, coordinador del equipo de transición, entre otros políticos de Estado de México.