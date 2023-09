Un video captó cuando la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, besó la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante un evento en el Estado de México encabezado por la gobernadora Delfina Gómez.

La visita de AMLO y Delfina Gómez al Parque Ecológico y Deportivo “Sierra Hermosa” de Tecámac, el 29 de septiembre de 2023, se dio con el objetivo de supervisar los programas del Bienestar en el municipio del Estado de México.

La alcaldesa destacó el papel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues su construcción ha permitido la creación de empleos en Tecámac, como puede ser en la apertura de negocios, donde se registró un aumento del 25%.

José Luis Álvarez, director de Desarrollo Económico de Tecámac, informó en marzo de 2023 que al cierre de 2021 había mil 506 unidades económicas, mientras que hasta el 2022 se registraron un total de dos mil 022.

Durante el evento en el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante besó la mano de AMLO.

Un video del evento en Tecámac captó cuando la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante besó la mano de AMLO de manera previa al discurso de bienvenida de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La alcaldesa de Tecámac, Delfina Gómez y el presidente se tomaron de las manos y las levantaron en respuesta al apoyo de sus simpatizantes. Sin embargo, antes de que Mariela Gutiérrez Escalante volviera a su asiento sucedió lo anterior.

La acción fue breve, pero quedó registro de que la alcaldesa de Tecámac se acercó a AMLO para darle la bienvenida en el municipio, después la gobernadora, AMLO y la alcaldesa, respondieron al apoyo de los seguidores de la 4T.

Finalmente, antes de despedirse, Mariela Gutiérrez Escalante besó la mano del presidente.

Durante el evento en Tecámac, AMLO habló de las posibilidades de crecimiento económico en el municipio del Estado de México y comparó su contexto con el de crisis por desabasto de agua en el oriente de la CDMX.

“Tecámac va a tener mucha oportunidad en el futuro”, manifestó el presidente en medio de aplausos. “Se los voy a explicar de manera breve y sencilla”, dijo.

“Ya no puede haber más crecimiento en la Ciudad de México porque está todo saturado y no hay servicios. Y sobre todo no hay agua en el oriente de la Ciudad de México. Entonces, ¿en dónde hay terrenos y dónde hay agua? en Tecámac y toda esa región”.

