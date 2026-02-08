La Fundación Burro de Baja Brewing Company y Rancho Carisuva denunciaron que sus burros fueron robados y asesinados en Baja California Sur.

Los fundadores del santuario de burros explicaron que los burros fueron robados del sitio donde salen a pastar, siendo dos los que únicamente sobrevivieron de 17 que eran.

Santuario de burros en Baja California Sur denuncia robo y asesinato de sus protegidos

Iniciadores de la Fundación Burro que trabaja junto a Baja Brewing Company y Rancho Carisuva, compartieron el infierno que vivieron con el asesinato de los burros que protegían.

Según lo compartido, estos burros eran animales que cuidaban desde hace más de 9 años en su santuario en Baja California Sur, pero que eran percibidos como sus mascotas.

Sin embargo, la tristeza llegó a su santuario de burros cuando estos salieron a pastar y solo regresaron dos que tenían señales de haber estado amarrados con alambre .

Asimismo, compartieron que el destino del resto de sus mascotas era inminente, sabiendo que fueron robados de donde pastaban y asesinados, pues dicen tener pruebas aunque no contundentes.

“Nuestros burritos salieron a pastar como lo hacen cada año, pero esta vez no regresaron, la gente del rancho los buscó durante días (...) nuestros burritos fueron extraídos de donde pastaban y que su destino final fue la muerte. De 17 burritos, 15 desaparecieron y dos -Quequito y Juanita- lograron escapar y volver”. Fundadora del santuario de burros en Baja California Sur.

El santuario de burros recordó que su trabajo con la protección de esta especie seguirá porque “siguen siendo cazados ilegalmente por su carne”, además de recordar que están en peligro de extinción.

Por otra parte, recordaron que en México “no hay leyes” donde explícitamente se proteja a los burros por estar en peligro de extinción.