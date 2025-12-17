Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con el que el municipio de Escobedo, Nuevo León, se convirtió en el primer municipio del país en contar con atribuciones plenas para la protección del medio ambiente.

El acuerdo fue formalizado por el edil, acompañado de Samantha Covarrubias, subdelegada jurídica de la PROFEPA, y Eduardo Villanueva, encargado de despacho de la PROFEPA en Nuevo León.

Andrés Mijes impulsa a Escobedo como referente nacional en política ambiental

Ante representantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil, Andrés Mijes subrayó que el convenio refleja una visión clara de que, en la 4T Norteña, el crecimiento urbano e industrial solo es viable si se construye con orden ambiental.

Asimismo, destacó que cuidar el aire, el agua y el territorio no es una moda, sino una condición indispensable para competir, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente, calificó el acuerdo como histórico y reconoció la voluntad política del alcalde Andrés Mijes.

Lo que hoy quiero reconocer es la voluntad política de Don Andrés Mijes, es una excepción. Encontrar a Andrés Mijes aquí en un Municipio muy importante del país para mi es un motivo de gran satisfacción. Carlos Álvarez

Escobedo firma convenio con PROFEPA y asume liderazgo ambiental. (Cortesía )

Escobedo asumirá nuevas responsabilidades en protección ambiental

El municipio de Escobedo asumirá responsabilidades clave, como la presentación de denuncias por posibles daños ambientales, la expedición y aplicación del Reglamento Municipal en la materia, así como la implementación de mecanismos de auditoría ambiental.

Además, se promoverán planes de respuesta ante emergencias, la colaboración en contingencias ambientales y el apoyo operativo a PROFEPA durante acciones de inspección y vigilancia.

Este liderazgo, indicó Andrés Mijes, se alinea con la visión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el medio ambiente, la ciencia y la sostenibilidad son ejes centrales del desarrollo.

Durante el evento estuvieron presentes Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas; autoridades estatales y municipales, así como representantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil.