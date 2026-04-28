Elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a dos personas presuntamente implicadas en el robo de celulares y lograron asegurar 15 equipos móviles en la colonia Santa Clara.

La acción forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Ricardo Moreno, la cual ha mostrado resultados tangibles en el combate al delito y la recuperación de bienes.

Estrategia de Ricardo Moreno fortalece seguridad y recuperación de celulares en Toluca

De acuerdo con autoridades, el operativo se activó tras el reporte de una persona afectada, quien proporcionó la geolocalización de su teléfono recién robado, lo que permitió ubicar un vehículo sospechoso en la zona.

Con apoyo del sistema de videovigilancia municipal, los elementos policiales interceptaron la unidad y realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, se encontraron 15 teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos el dispositivo identificado por la víctima como de su propiedad.

Detenidos en Toluca quedan a disposición de la Fiscalía del Edomex

Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que determinará su situación jurídica.

Este resultado refuerza la implementación de operativos coordinados en Toluca y evidencia avances en la seguridad pública y combate al robo en la capital mexiquense.