El gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, informó que este domingo 26 de abril habrá cierres viales temporales en distintas calles de la capital mexiquense debido a la celebración del Día de la Niña y el Niño en el evento “Mundo DIF Toluca”.

Las restricciones estarán vigentes de las 9:00 horas a las 21:00 horas en la zona cercana a la explanada del Mercado Juárez, sede de las actividades organizadas para niñas, niños y familias. La jornada fue preparada por el Sistema Municipal DIF Toluca, encabezado por Rocío Pegueros, junto con el alcalde Ricardo Moreno.

Calles cerradas en Toluca por Mundo DIF Toluca

La Dirección de Sustentabilidad Vial detalló que los cierres temporales se aplicarán en tres puntos estratégicos para proteger a los asistentes y mantener el orden en la zona. Las vialidades contempladas son:

Avenida 5 de Mayo, en el tramo de Urawa a Paseo Tollocan

Isidro Fabela, desde Paseo Tollocan hasta Wenceslao Labra con dirección al centro de Toluca

Presa de la Amistad, de 5 de Mayo a Diana Laura Riojas

Mundo DIF Toluca provocará cierres viales de 9 a 21 horas (cortesía)

El gobierno de Toluca pidió a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones, salir con anticipación y utilizar vías alternas para evitar retrasos. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan ofrecer un entorno seguro durante el desarrollo del festejo familiar.

El evento Mundo DIF Toluca contempla actividades recreativas y de convivencia dirigidas a menores de edad, como parte de los festejos por el Día de la Niña y del Niño 2026.