El gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, reforzó su estrategia de atención social al poner en marcha acciones dirigidas a mujeres indígenas de distintas comunidades, con el objetivo de fortalecer sus derechos, promover su autonomía y mejorar sus condiciones de vida.

A través de la Dirección General de Bienestar, la administración municipal desarrolló jornadas informativas en delegaciones con presencia de pueblos originarios, donde se brindaron herramientas enfocadas en igualdad de oportunidades, toma de decisiones y participación comunitaria.

Toluca impartió pláticas sobre derechos y autonomía en delegaciones indígenas

Como parte del programa, se impartieron pláticas relacionadas con la prevención del embarazo y de bienestar integral, especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres en edad temprana, con información clara y accesible.

Toluca impulsa derechos y autonomía de mujeres indígenas (cortesía)

El propósito de estas sesiones es acercar conocimiento útil para la salud, el desarrollo personal y la construcción de proyectos de vida con mayores oportunidades.

Las acciones llegaron a comunidades como Tlachaloya, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, donde cientos de personas resultaron beneficiadas.

Toluca impulsa derechos y autonomía de mujeres indígenas (cortesía)

El gobierno municipal señaló que continuará acercando programas sociales a las delegaciones, priorizando la atención directa a las necesidades de la población y el impulso de políticas con perspectiva de género e inclusión social.

Con este tipo de iniciativas, Toluca busca consolidar una sociedad más equitativa, donde las mujeres indígenas tengan mayores oportunidades de desarrollo, acceso a información y participación activa en sus comunidades.