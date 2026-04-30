El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó la estrategia VisiToluca, una plataforma digital que busca fortalecer el turismo y posicionar a la capital mexiquense como una Marca Ciudad.

El alcalde dio a conocer esta iniciativa durante la conferencia de prensa “La Toluqueñas”, donde destacó que el objetivo es facilitar a visitantes y habitantes el acceso a información sobre actividades deportivas, culturales y de ocio, así como rutas para llegar a distintos puntos del municipio.

Toluca busca posicionarse como Marca Ciudad con nueva plataforma

La plataforma, disponible en www.visitoluca.com, ofrece contenido en español e inglés, lo que permite ampliar su alcance y atraer a más turistas interesados en conocer la riqueza artesanal y cultural de Toluca y sus delegaciones.

VisiToluca busca posicionar a la capital mexiquense como destino turístico (cortesía)

De acuerdo con el alcalde, esta estrategia no solo promueve el turismo, sino que también impulsa las cadenas productivas y comerciales, generando beneficios económicos para distintos sectores de la población.

Asimismo, resaltó que la difusión organizada de eventos y atractivos turísticos contribuye a incrementar la derrama económica y a fortalecer la identidad de la ciudad como destino competitivo.

VisiToluca busca posicionar a la capital mexiquense como destino turístico (cortesía)

Por su parte, la directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, subrayó la relevancia de esta herramienta digital para acercar la oferta cultural a la ciudadanía, al tiempo que invitó a participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento.

Entre ellas, destacó eventos dirigidos a las familias como el concierto “Amor Eterno” de la Orquesta Filarmónica de Toluca, así como diversas propuestas culturales pensadas para el disfrute de la población.

VisiToluca busca posicionar a la capital mexiquense como destino turístico (cortesía)

Las autoridades municipales también exhortaron a consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo para conocer la programación completa.

Con VisiToluca, el gobierno municipal apuesta por consolidar a Toluca como un destino atractivo, accesible y con una agenda cultural activa durante todo el año.