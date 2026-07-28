El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) mantiene abiertas las inscripciones para el Curso de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, con el objetivo de fomentar la activación física, la recreación y la sana convivencia durante el periodo vacacional.

El programa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, para fortalecer el deporte como una herramienta para el desarrollo integral de la infancia y la recuperación de los espacios públicos.

IMCUFIDET abre inscripciones para el Curso de Verano 2026 en Toluca. (cortesía)

Curso de Verano 2026 se realizará en tres sedes de Toluca

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) informó que el curso se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, en un horario de 9:00 a 13:30 horas, en la Unidad Deportiva El Olimpo Nueva Generación, el Parque Ecológico El Seminario y las Canchas Deportivas de Sauces IV.

Las y los participantes podrán realizar actividades como fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, juegos recreativos, activación física, circuitos motrices, manualidades y actividades artísticas, de acuerdo con la sede seleccionada.

IMCUFIDET abre inscripciones para el Curso de Verano 2026 en Toluca. (cortesía)

Gobierno de Toluca impulsa el deporte durante las vacaciones

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) señaló que las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en sus oficinas o mediante el código QR de la convocatoria oficial.

La cuota de recuperación contempla modalidades por una, dos o tres semanas e incluye un kit deportivo y un seguro contra accidentes durante el desarrollo de las actividades.

Con este programa, el Gobierno de Toluca busca promover espacios seguros e incluyentes para la niñez, además de impulsar la práctica deportiva y la convivencia durante el periodo vacacional.