La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una disminución en la percepción de inseguridad entre la población de Cuautitlán Izcalli durante el segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con los resultados, entre marzo y junio el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en el municipio pasó de 81.8% a 74.9%, lo que representa una reducción de 6.9 puntos porcentuales.

El municipio señaló que este es el mejor resultado registrado desde el inicio de la actual administración y que se ubica 9.6 puntos porcentuales por debajo del nivel con el que concluyó el gobierno anterior.

Cuautitlán Izcalli revierte la tendencia observada en 2024

Según la información difundida por el municipio, durante 2024 la percepción de inseguridad mostró una tendencia al alza, al pasar de 71% a 84.5%, un incremento acumulado de 13.5 puntos porcentuales.

Con los resultados de la más reciente ENSU, la administración municipal aseguró que los indicadores muestran un cambio en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad.

Además de la mejora en la percepción de seguridad, Cuautitlán Izcalli informó que durante el primer semestre de 2026 se registró una disminución cercana al 19% en los delitos de alto impacto.

La administración municipal indicó que este comportamiento fortalece la consistencia entre los indicadores de percepción ciudadana y los resultados reportados en materia de seguridad pública.