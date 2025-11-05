Reportan que pobladores del municipio El Oro en el Estado de México, amarraron a funcionarios para exigir presencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz.

Ante un hartazgo de la falta de servicios públicos según denuncian los pobladores del municipio mexiquense El Oro amarraron a funcionarios para exigir que la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz ponga atención a sus problemáticas.

Los pobladores denuncian un mejor servicio de recolección de basura, así como la falta de agua en el municipio de El Oro.

Como protesta pobladores de El Oro, Estado de México amarran a funcionarios para exigir presencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz

Medios locales y transmisiones en vivo a través de redes sociales dan cuenta de cómo pobladores de El Oro, Estado de México amarraron a funcionarios para exigir presencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz ante las denuncias de malos servicios públicos.

Las protestas que se registran este miércoles 5 de noviembre ocurren justo afuera del Palacio Municipal de El Oro, donde pobladores tiraron basura ante las peticiones un mejor servicios de recolección de la misma.

Además piden agua para poder realizar sus actividades cotidianas como bañarse, servicio del que aseguran que no tienen.

Otras de las denuncias de los pobladores de El Oro es que acusan a alcaldesa Juana Elizabeth Díaz de actos de corrupción y falta de interés por su municipio.

Incluso en redes sociales y las transmisiones en vivo que se realizaron en el marco de esta protesta se puede ver un intento de diálogo de algunos funcionarios de la administración del municipio de El Oro con pobladores, pero este fue interrumpido en varias ocasiones.

Posteriormente en otras imágenes que muestran los videos de redes es cómo pobladores comenzaron a amarrar a los funcionarios públicos de El Oro mientras exigen que la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz acuda a atender sus demandas.

Advierten los pobladores de El Oro que no soltarán a los funcionarios hasta que la alcaldesa salga directamente a atenderlos.

Mientras que los funcionarios se limitan a dejarse rodear por cuerdas que tenían los pobladores para amarrarlos.