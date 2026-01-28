Gobierno de Tizayuca confirma detenido tras persecución por pipa robada en la México-Pachuca

El gobierno de Tizayuca confirmó este martes 27 de enero se logró detener a una persona por su presunta participación en el robo de una pipa en la carretera México-Pachuca.

Usuarios en redes sociales compartieron videos del momento exacto en el que unidades policiales de Tizayuca y del estado de Hidalgo perseguían la pipa robada por esta vialidad.

Gobierno de Tizayuca reporta un detenido luego de la persecución por pipa robada en la México-Pachuca

Tras hacerse viral la persecución de una pipa robada en la México-Pachuca, el gobierno de Tizayuca confirmó que un hombre fue detenido por el presunto delito de robo de vehículo.

De acuerdo con la información, la recuperación de la pipa robada y la detención de un presunto implicado se dio gracias al cierre vial en la México-Pachuca, así como a la persecución de la policía.

La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica tras el robo de la pipa, respetando el principio de presunción de inocencia.

Además de la oportuna denuncia del robo, la Secretaría de Seguridad de Tizayuca destacó que la detención se realizó gracias a la coordinación de policías y al uso de tecnologías del C5i.