El Estado de México aprobó una nueva reforma en materia de bienestar animal que prohíbe la venta de animales en calles y espacios públicos, además de establecer nuevas obligaciones para los establecimientos dedicados a la comercialización responsable de mascotas.

La iniciativa fue impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezado por José Alberto Couttolenc Buentello, quien aseguró que esta medida representa uno de los cambios más importantes en favor de los seres sintientes dentro del territorio mexiquense.

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Con esta reforma, los comercios autorizados deberán entregar un Certificado de Bienestar Animal que incluya información sobre vacunas, estado de salud, origen y recomendaciones de cuidado de cada ejemplar.

De acuerdo con cifras oficiales, el país registra más de 25 millones de perros y gatos en situación de calle, mientras que en el Estado de México se estima que alrededor de cinco millones de animales viven sin hogar.

La nueva normativa pretende reducir prácticas relacionadas con la reproducción indiscriminada, el comercio informal y las malas condiciones en las que muchos animales eran ofertados en la vía pública.

Pepe Couttolenc afirmó que los animales “no son mercancía” y subrayó la necesidad de impulsar una cultura basada en el respeto, la adopción responsable y la protección de los seres sintientes.

La aprobación de esta legislación coloca al Estado de México como una de las entidades que endurecen las medidas de protección animal y refuerza la agenda impulsada por el PVEM en temas de bienestar y cuidado animal.