Pepe Couttolenc Buentello, rindió su primer informe legislativo, en el que destacó que el Verde lleva 10 años de crecimiento continuo, consolidándose como una pieza fundamental para la democracia en el Estado de México y la segunda fuerza política en el Congreso mexiquense.

Durante su informe, Couttolenc subrayó que el grupo parlamentario ha presentado cerca de 100 iniciativas, con lo que ocupa el segundo lugar en productividad legislativa, después de Morena. Explicó que sus propuestas se basan en cinco ejes: Por ellas (enfocado en mujeres), Por un Estado de México más verde, Por el medio ambiente, Por el bolsillo y Por las y los jóvenes.

Pepe Couttolenc reafirma el crecimiento sostenido del PVEM

El diputado destacó reformas en materia de violencia vicaria, la transformación de tiraderos a cielo abierto en centros integrales de residuos, la instalación de sistemas captadores de agua de lluvia, la entrega de pipas gratuitas, así como apoyos para facilitar empleos y viviendas a jóvenes.

Couttolenc afirmó que los logros alcanzados son el resultado de una política basada en el trabajo en equipo y la defensa de las causas de los mexiquenses. Reiteró su compromiso de seguir construyendo una “política de la buena”, con alianzas sólidas y un proyecto que tenga como eje central el bienestar de la gente.

Asimismo, refrendó su respaldo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, asegurando que el mayor legado del PVEM será la defensa de un Estado de México verde, sostenible y con oportunidades para todas y todos.

En el evento, lo acompañaron el senador Manuel Velasco, la dirigente nacional del PVEM Karen Castrejón y el líder ecologista Arturo Escobar, quienes destacaron su liderazgo y coincidieron en que “el Estado de México se pintará de verde”.

Velasco, exgobernador de Chiapas, reconoció el trabajo de Couttolenc y aseguró que su liderazgo lo llevará lejos, vaticinando que será gobernador en unos años, tal como sucedió con los avances del Verde en Chiapas y San Luis Potosí.