El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, rindió su primer informe legislativo ante miles de asistentes bajo el lema “Escuchar para Cumplir”.

El evento reunió a liderazgos nacionales del partido como Manuel Velasco Coello, la presidenta nacional Karen Castrejón y el consejero Arturo Escobar, quienes reconocieron el trabajo del diputado mexiquense. Destacó la ausencia del exgobernador Eruviel Ávila Villegas, quien no asistió por motivos familiares.

Pepe Couttolenc enfatiza el crecimiento del PVEM

Durante su mensaje, Couttolenc destacó que el Partido Verde se ha consolidado como la segunda fuerza política en la 62 Legislatura del Estado de México, al haber presentado más de 100 iniciativas y puntos de acuerdo, solo detrás de Morena en productividad parlamentaria.

El legislador también subrayó que el Verde gobierna en 19 ayuntamientos, superando al PRI, Movimiento Ciudadano y PAN juntos, lo que —dijo— demuestra el crecimiento sostenido del partido.

Pepe Couttolenc rinde su primer informe legislativo. (Cortesía)

Asimismo, puntualizó que el trabajo del grupo parlamentario se basa en cinco ejes temáticos: mujeres, medio ambiente, agua, economía y jóvenes.

Couttolenc aprovechó para refrendar su respaldo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien reconoció por “romper paradigmas y obtener resultados extraordinarios”.

Antes de concluir, el dirigente del PVEM mexiquense aseguró que el Verde seguirá creciendo: