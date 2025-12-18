Pepe Couttolenc ha consolidado el crecimiento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, a partir de una estrategia basada en el diálogo y la suma de voluntades, que contrasta con la confrontación política de otros actores y partidos.

Esta ruta ha permitido al PVEM fortalecer su presencia territorial y consolidarse como una opción política en diversos municipios de la entidad.

Pepe Couttolenc fortalece la estructura del PVEM en el Edomex

Durante 2025, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, ha incorporado a más de 40 liderazgos de amplia trayectoria política en distintos municipios del Estado de México, con el objetivo de fortalecer al partido y su trabajo territorial.

Un ejemplo reciente se registró en Zinacantepec, donde el miércoles 17 de diciembre se anunció la incorporación de cuatro cuadros políticos (tres exregidores y un regidor en funciones) que respaldan el proyecto del presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, lo que fortalece el trabajo político del Partido Verde en el municipio.

Pepe Couttolenc reconoció el liderazgo de Manuel Vilchis Viveros, a quien destacó como un gobernante cercano a la gente, con trabajo constante y resultados visibles, cualidades que han generado confianza y motivado a más liderazgos a sumarse al proyecto del PVEM.

Asimismo, el dirigente estatal subrayó que la ciudadanía hoy no se enfoca en los colores partidistas, sino en que los gobiernos respondan y atiendan a la gente, y afirmó que el Partido Verde es una opción abierta que valora el trabajo, la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía.

El Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura territorial y sumando liderazgos con experiencia y cercanía social, para consolidar gobiernos municipales fuertes y con identidad, bajo la dirigencia de José Alberto Couttolenc Buentello.