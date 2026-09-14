El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, celebró que el Congreso del Estado de México, aprobó propuestas impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para ampliar las opciones de acceso a la vivienda mediante el alquiler y promover la creación, ampliación y mejoramiento de áreas verdes urbanas.

Ante esto, destacó que no todas las familias tienen actualmente la posibilidad de comprar una vivienda, por lo que consideró necesario impulsar alternativas como el alquiler.

La reforma también incorporó una iniciativa presentada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Propuesta debe priorizar a personas en situación de vulnerabilidad

De acuerdo con datos proporcionados por el PVEM, el Estado de México se encuentra entre las cinco entidades con mayor proporción de hogares en renta del país, con un 36 por ciento. El decreto aprobado contempla que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) impulse programas y acciones de alquiler, con prioridad para personas en situación de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación, como planteó su bancada.

En materia ambiental, recordó que 88 por ciento de la población estatal se concentra en 81 municipios con características metropolitanas. Frente al crecimiento de las ciudades y la presión sobre el territorio, sostuvo que contar con más y mejores espacios verdes es cada vez más importante para cuidar el entorno y mejorar la calidad de vida.

La política tiene sentido cuando lo que impulsamos responde a problemas reales. Para quienes somos ecologistas de corazón, nos da muchísimo orgullo que una propuesta del Verde para proteger, recuperar y ampliar nuestras áreas verdes haya sido aprobada. José Alberto Cuottolenc, dirigente del PVEM

La iniciativa ambiental impulsada por el PVEM contempla la creación, ampliación y mejoramiento de áreas verdes urbanas, con especial atención en zonas con mayor deterioro ambiental o consideradas de atención prioritaria. También promueve la participación ciudadana en su recuperación, uso y vigilancia.