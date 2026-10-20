El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registró un incremento de 114% en sus afiliaciones válidas en el Estado de México entre 2023 y 2026, al pasar de 69 mil 655 a 149 mil 320 registros, de acuerdo con las verificaciones trienales del Instituto Nacional Electoral (INE).

El crecimiento representa 79 mil 665 registros válidos adicionales en la entidad durante ese periodo. A nivel nacional, el partido también aumentó su número de afiliados y pasó del cuarto al segundo lugar entre los institutos políticos con más registros válidos.

Partido Verde suma casi 80 mil afiliados en el Estado de México

Pepe Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde, destacó que el crecimiento de la afiliación refleja el trabajo territorial de la militancia y el acercamiento con la ciudadanía.

El líder del PVEM en el Estado de México señaló que el aumento de casi 70 mil a cerca de 150 mil registros válidos representa un motivo de orgullo para el partido, pero también implica una responsabilidad para mantener el trabajo en las comunidades.

Pasar de casi 70 mil a casi 150 mil registros válidos es una extraordinaria noticia, pero también una enorme responsabilidad para seguir haciendo nuestra parte. Pepe Couttolenc, dirigente del Partido Verde en el EdoMéx.

El dirigente atribuyó los resultados a las labores de quienes integran la llamada Familia Verde, que, según indicó, recorren el territorio para escuchar las necesidades de la población y fortalecer la presencia del partido.

Pepe Couttolenc destaca crecimiento de afiliación del Partido Verde en Edomex (Cortesía)

PVEM ocupa el segundo lugar nacional por número de afiliados

En el ámbito nacional, el Partido Verde pasó de 592 mil 417 registros válidos en 2023 a un millón 61 mil 319 en 2026, de acuerdo con los datos de verificación del INE.

Con este crecimiento, el PVEM avanzó del cuarto al segundo lugar entre los partidos políticos con más afiliados registrados, solo por detrás de Morena. En la verificación más reciente, también superó en número de registros válidos al PRI, al Partido del Trabajo (PT), al PAN y a Movimiento Ciudadano.

Couttolenc Buentello afirmó que el siguiente paso consiste en mantener la confianza de quienes se han afiliado y responder mediante el trabajo político y los resultados.

Lo que sigue es cuidar esa confianza y responder con resultados. Desde el Estado de México seguiremos aportando con mucho trabajo, siempre cerca de las y los mexiquenses. Pepe Couttolenc, dirigente del Partido Verde en el EdoMéx.

El crecimiento de la afiliación estatal y nacional representa un cambio en la posición del Partido Verde dentro del registro de militantes de los institutos políticos, en un contexto de preparación rumbo a los próximos procesos electorales.