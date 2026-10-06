El Secretario General de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, impulsó una reunión con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como con presidentas y presidentes municipales del Partido Verde.

La reunión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados Federal y tuvo como objetivo principal establecer un canal directo de coordinación con dicha Comisión de Vigilancia de la ASF, para fortalecer el cumplimiento de sus responsabilidades en fiscalización, rendición de cuentas y, manejo de recursos públicos,

Entre más vigilados estén, más transparentes podemos hacer el trabajo y es lo mejor que se puede hacer en cualquier gobierno, transparentar los recursos es lo mejor que puede hacer cualquier gobernante. José Alberto Couttolenc Buentello, Secretario General del PVEM en el Estado de México

Gracias a este nuevo vínculo, las y los presidentes del Partido Verde tendrán orientación y acompañamiento para atender correctamente los procesos relacionados con sus cuentas públicas, el ejercicio de los recursos federales y el cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización.

Además, busca prevenir observaciones, fortalecer los mecanismos internos de control y facilitar que cualquier duda o requerimiento sea atendido de manera oportuna y conforme a la normatividad.

En la reunión también estuvieron presentes el diputado federal del PVEM, Eruviel Ávila Villegas; Héctor Raúl García González, secretario de Organización del PVEM en el Estado de México; así como representantes de la Auditoría Superior de la Federación y las autoridades municipales participantes.

Por su parte, el diputado federal del PVEM, Eruviel Ávila Villegas reconoció la iniciativa del dirigente estatal y destacó su respaldo a los gobiernos municipales:

Esta reunión, desde luego, es promovida por Pepe Couttolenc, que se preocupa, se ocupa de sus compañeros de partido durante su gobierno y después de su gobierno. Eso habla de la solidaridad y el liderazgo que tiene. Eruviel Ávila Villegas, diputado federal del PVEM

Mientras que el secretario General del PVEM, Pepe Couttolenc aseguró que seguirán trabajando de cerca con los gobiernos municipales, así como respaldar su trabajo y sumar esfuerzos para continuar generando resultados en el Estado de México.