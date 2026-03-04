Con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir delitos en el Estado de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha reforzado el alumbrado público y la rehabilitación de espacios públicos.

Esta iniciativa tiene como propósito proteger a las mujeres, especialmente en horarios nocturnos, interviniendo espacios con falta de iluminación, vialidades deterioradas y zonas abandonadas, las cuales son puntos percibidos como inseguros.

Pepe Couttolenc apuesta por alumbrado y movilidad segura

De acuerdo con cifras oficiales, en marzo del 2024 el 66.5% de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad. Por su parte, el INEGI reportó que en el 2025 el 64.4% de la población se sintió insegura en calles de su colonia.

Es por eso que José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del PVEM en el Edomex, señaló que la bancada verde en el Estado de México ha impulsado una estrategia estatal para impulsar acciones municipales con el objetivo de recuperar y dignificar el espacio público, siendo una medida de prevención del delito.

“Los espacios públicos deteriorados o sin vigilancia propician conductas delictivas y violencia, incluida la violencia de género. Debemos apostarle a reducir los entornos que generan riesgo y garantizar mayor libertad de tránsito” Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM en el Edomex

Durante su mensaje, el funcionario señaló que el gobierno mexiquense reconoce la violencia en la comunidad como una modalidad de violencia contra las mujeres y establece obligaciones para que autoridades estatales y municipales implementen medidas preventivas en espacios públicos.

Asimismo, aseguró que los Gobiernos Verdes se han encargado de realizar acciones que impacten directamente en la seguridad de las familias, como el fortalecimiento del alumbrado público, rehabilitación de banquetas y recuperación de zonas comunitarias.

Finalmente, Pepe Couttolenc enfatizó que con estas acciones, el Partido Verde se compromete a consolidar acciones centradas en la prevención, la protección de derechos y la mejora del entorno urbano como base para comunidades más seguras en el Estado de México.