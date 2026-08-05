Nezahualcóyotl se ubicó entre las ciudades del país con mayor mejora en la percepción de seguridad durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

El avance coincide con el primer año de operación del Mando Unificado Zona Oriente, estrategia que coordina acciones de seguridad en 15 municipios del Estado de México.

Los resultados de la ENSU muestran que la percepción de inseguridad en el municipio pasó de 55.5 a 41.3 por ciento entre el primer y el segundo trimestre de este año, lo que representa una mejora de 14.2 puntos porcentuales.

En comparación con junio de 2025, el indicador disminuyó de 64.9 a 41.3 por ciento, equivalente a una reducción de 23.6 puntos porcentuales.

Nezahualcóyotl reduce percepción de inseguridad durante primer año del Mando Unificado. (cortesía)

Mando Unificado fortalece la seguridad en Nezahualcóyotl

El Mando Unificado Zona Oriente opera desde hace más de un año como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales para combatir la inseguridad en la región.

La estrategia es supervisada a través de las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se da seguimiento a las acciones implementadas en materia de seguridad.

El esquema de coordinación se implementa en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Como parte de las acciones permanentes se realizan recorridos de vigilancia, revisiones a vehículos particulares y unidades del transporte público, además de operativos tácticos y presencia policial en colonias consideradas prioritarias, con el propósito de fortalecer la seguridad y mejorar la percepción ciudadana.