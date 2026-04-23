Crecí en una Neza que todavía se estaba inventando. No me tocó ver la primera piedra, pero en mi casa siempre escuché cómo mis papás y sus vecinos levantaron todo esto desde cero.
Quien ha volado sobre nuestro municipio y ve ese trazo perfecto desde arriba siente un orgullo que no se explica fácil. Es un diseño impecable que no hicieron los políticos; lo hizo la misma gente que llegó a vivir aquí.
Así ha crecido este lugar, por el esfuerzo y la organización de nosotros, no por los favores de los que mandan.
Lo triste es que a 63 años de distancia, parece que el municipio se volvió propiedad de unos cuantos apellidos.
Son los mismos grupos familiares que solo quieren perpetuarse mientras nosotros seguimos sin agua, con un drenaje que no sirve y con inundaciones que cada año nos quitan algo.
Duele ver vidas perdidas por una inseguridad que no para, y da más coraje cuando pides el video de una cámara y “casualmente” ese día no servía.
Pero eso sí, para bailes y espectáculos siempre hay presupuesto, aunque las carencias nos peguen en la cara.
Este gobierno ya lleva cuatro años y sigue prometiendo lo mismo que juraron cumplir cuando llegaron con su varita mágica. No se trata de partidos, se trata de resultados reales.
Hoy las bardas están inundadas de propaganda, pero la mejor carta de presentación debería ser el trabajo hecho y no el estorbo de las aspiraciones políticas.
Da rabia ver a funcionarios coronándose con obras que no son suyas o presumiendo logros federales como si fueran propios.
Nos toca a nosotros evaluar y exigir que cumplan o que se vayan. Ya basta de la coacción y de que quieran comprar voluntades.
Los programas sociales no son de ellos, están en la Constitución y no hay por qué tener miedo a levantar la voz.
Somos una sociedad viva y organizada. No podemos acostumbrarnos a vivir sin agua, a cerrar negocios por miedo o a caminar inseguros.
Somos muchos más los que queremos un alto a estos gobiernos que no cumplen.
Celebremos 63 años de un municipio que es de los nezahualcóyotlenses, no de las familias en el poder.
¡Que viva Neza!
Alberto Rubio Canseco en X: @Alberto_Rubio