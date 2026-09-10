La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció los avances en materia de seguridad registrados en Naucalpan y destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Estado de México y el Ayuntamiento encabezado por Isaac Montoya Márquez.

Los resultados coinciden con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026. El ejercicio reportó una disminución de 9.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en el municipio, al pasar de 80.8 por ciento en marzo a 71 por ciento en junio.

Naucalpan reduce percepción de inseguridad; Claudia Sheinbaum lo destaca (cortesía)

Claudia Sheinbaum destaca coordinación para mejorar seguridad en Naucalpan

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación territorial como parte de la estrategia nacional de seguridad.

En Naucalpan, estos trabajos se desarrollan mediante las Mesas de Paz, en las que participan autoridades de los distintos órdenes de gobierno para revisar indicadores, identificar problemáticas y establecer acciones de atención.

La estrategia también contempla atención a las causas, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y coordinación con autoridades estatales y federales para prevenir delitos y atender factores de riesgo.

Naucalpan reduce percepción de inseguridad; Claudia Sheinbaum lo destaca (cortesía)

Naucalpan fortalece infraestructura de seguridad con nuevo C4

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad municipal, el Gobierno de Naucalpan trabaja en la puesta en operación de un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

El centro estará interconectado con 22 Tecallis renovados y con plataformas digitales del Gobierno del Estado de México, con el objetivo de fortalecer el monitoreo, la atención de emergencias y el intercambio de información entre las autoridades.

A estas acciones se suma el Operativo Enjambre, implementado en el Estado de México para intervenir ante posibles vínculos de servidores públicos con estructuras criminales y fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad.

De acuerdo con el Gobierno de Naucalpan, los resultados registrados forman parte de una estrategia coordinada que busca reducir la inseguridad y recuperar la confianza de las familias del municipio.