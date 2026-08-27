Naucalpan se posicionó como el municipio con mayor crecimiento de inversión pública entre las 25 demarcaciones del país que registraron los montos más altos durante 2025, con un incremento anual de 319.2%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El aumento registrado por Naucalpan fue el más alto entre las 25 demarcaciones analizadas, por encima de municipios como Apodaca y San Nicolás de los Garza, que también reportaron incrementos de triple dígito. Además, el municipio mexiquense se colocó entre las demarcaciones con mayores recursos destinados a inversión pública en México.

Naucalpan destinó hasta 900 millones de pesos a inversión pública

Durante 2025, Naucalpan se ubicó entre los 25 municipios y alcaldías con mayor inversión pública del país, con recursos dentro de un rango de entre 700 y 900 millones de pesos. El dato coloca al municipio no solo como uno de los que más incrementaron sus recursos, sino también entre los que mayores montos destinaron a este rubro.

De acuerdo con el análisis citado en el comunicado, de las 25 demarcaciones con mayor inversión pública en México, únicamente 12 registraron crecimiento durante 2025. Naucalpan encabezó esta lista nacional con un aumento de 319.2%, consolidándose como el municipio con el mayor crecimiento porcentual entre las demarcaciones consideradas.

Para el Gobierno de Naucalpan, estos resultados reflejan un cambio en las prioridades de la administración, que ha colocado la recuperación de infraestructura, los servicios y el espacio público entre los principales ejes de transformación del municipio. La estrategia busca atender rezagos acumulados y mejorar las condiciones de las comunidades.

La inversión pública permite generar beneficios sociales mediante la construcción, rehabilitación y mejoramiento de bienes de dominio público, además de fortalecer la infraestructura necesaria para ofrecer servicios a la población. Bajo esta perspectiva, el gobierno municipal plantea mantener la inversión como una herramienta para atender las necesidades de Naucalpan.

Naucalpan busca mantener crecimiento de inversión pública

El Gobierno de Naucalpan señaló que los indicadores muestran que la transformación del municipio también puede medirse a partir del destino de los recursos públicos. La administración destacó que el objetivo es que una mayor inversión se traduzca en obras, infraestructura y mejores servicios para las y los naucalpenses.

La intención es mantener esta ruta de inversión durante los próximos ejercicios, con recursos destinados a la recuperación de comunidades y la atención de necesidades acumuladas durante años. Con ello, Naucalpan busca consolidar el crecimiento de la inversión pública como uno de los ejes de su administración.