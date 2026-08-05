Naucalpan redujo la percepción de inseguridad entre sus habitantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el porcentaje de personas de 18 años y más que consideró inseguro vivir en el municipio pasó de 80.8% en marzo de 2026 a 71.0% en junio del mismo año, una disminución de 9.8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Con este resultado, Naucalpan registró una de las reducciones más importantes en la percepción de inseguridad durante el periodo y alcanzó su nivel más bajo de los últimos años, de acuerdo con la serie histórica de la ENSU.

Naucalpan registra disminución de 9.8 puntos en percepción de inseguridad (Cortesía)

Naucalpan deja de estar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad

La información de la ENSU también señala que, en comparación con mediciones previas, Naucalpan dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, lo que refleja una evolución favorable en este indicador.

La encuesta, elaborada de manera trimestral por el INEGI, mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en las principales ciudades de México, además de recopilar información relacionada con experiencias de la población respecto al delito, el desempeño de las autoridades y las condiciones del entorno urbano.

Cabe mencionar que los resultados corresponden exclusivamente a la percepción de las personas entrevistadas durante el periodo de levantamiento y sirven como un insumo estadístico para el análisis y seguimiento de la seguridad pública en los ámbitos local y nacional.