La percepción de inseguridad en Naucalpan de Juárez mantiene una tendencia sostenida a la baja, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

ENSU confirma tendencia a la baja en percepción de inseguridad en Naucalpan

De acuerdo con el estudio, se registró que el 79.7% de la población considera inseguro vivir en Naucalpan, lo que representa una disminución de casi 6 puntos porcentuales frente al cierre del 2024, cuando se registraba el 85.6%. En comparación con el tercer trimestre del 2025, la reducción fue de poco más de dos puntos, al pasar del 82.1% al 79.7%.

Este avance contrasta de manera clara con los niveles registrados en 2024, cuando Naucalpan alcanzó hasta 88% y 89% de percepción de inseguridad, colocándose entre los municipios con mayor preocupación ciudadana en este rubro, tanto a nivel nacional como estatal.

Gobierno de Naucalpan refuerza la seguridad con tecnología y proximidad ciudadana (Cortesía)

Sin embargo, durante el 2025 los resultados de la ENSU muestran una reducción constante:

Junio 83.3%

Octubre 82.1%

Cierre del año 79.7%

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, señaló que, aunque los resultados son alentadores, su administración mantiene una postura responsable y de trabajo permanente. Asimismo, afirmó que no se trata de “echar campañas al vuelo”, sino de reforzar las acciones de seguridad para consolidar los avances logrados.

Naucalpan impulsa la seguridad con tecnología

Como parte de la estrategia integral, el gobierno municipal informó que durante el 2025 se evitó el robo de más de mil 200 vehículos, resultado de operativos focalizados y coordinación entre corporaciones. Además, se anunció la adquisición de 22 bodycams de alta tecnología con GPS y más de 12 horas de grabación continua, similares a las que utilizan las corporaciones policiales en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y prevenir actos de corrupción.

Estos dispositivos serán asignados al Grupo Femenil de Tránsito, integrado por 40 elementos autorizadas para infraccionar, quienes operan en patrullas con distintivos naranjas. A ello se suma la instalación de 60 cámaras adicionales en patrullas municipales, así como la continuidad del trabajo conjunto con autoridades federales y estatales.

Entre las 91 áreas urbanas evaluadas por la ENSU, Naucalpan muestra una de las reducciones más significativas en percepción de inseguridad durante el último año. Con esta estrategia, el gobierno municipal reiteró su objetivo de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la proximidad social y garantizar la paz y el bienestar de las familias.