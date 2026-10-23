Tras 37 horas de haber tomado la carretera federal México-Toluca, madres buscadoras y colectivos lograron acuerdos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Los acuerdos que madres buscadoras lograron tras el bloqueo sobre la México-Toluca luego del diálogo con las autoridades del Estado de México fueron:
- Cese de la revictimización
- Ministerios públicos hacer su trabajo
- Depuración inmediata
- Sanciones a ministrados por mala praxis
- Eficiencia en investigación
- Creación de una área de atención
- seguimiento transparente en mesas de trabajo
- Derecho a memoria y difusión para fichas
- Atención de delegados municipales en el tema
- Acceso al panteón forense
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jazmín Alejandra García del Colectivo Mariposas Destellando buscando Corazones y Justicia, aseguró que de incumplirse los acuerdo volverán a tomar la México-Toluca.
Madres buscadoras no tendrán sanciones tras bloqueo de la México-Toluca
Luego del bloqueo en la carretera federal México-Toluca, madres buscadoras no tendrán sanciones, tras haber afectado las vialidades por 36 horas.
Explicaron que las autoridades del Estado de México no les impusieron algún tipo de sanción, además de alegar estar en su derecho de protestar.
Asimismo, las madres buscadoras del Estado de México apuntaron que también se busca llegar a otros acuerdos con las secretarías de Gobierno y Finanzas, así como la Comisión de Víctimas.
A las cuales se les ha solicitado conocer los presupuestos con los recursos destinados para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, además de pedir cambio de fecha en la entrega de becas en este ámbito a principios de año.