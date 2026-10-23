Tras 37 horas de haber tomado la carretera federal México-Toluca, madres buscadoras y colectivos lograron acuerdos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los acuerdos que madres buscadoras lograron tras el bloqueo sobre la México-Toluca luego del diálogo con las autoridades del Estado de México fueron:

Cese de la revictimización

Ministerios públicos hacer su trabajo

Depuración inmediata

Sanciones a ministrados por mala praxis

Eficiencia en investigación

Creación de una área de atención

seguimiento transparente en mesas de trabajo

Derecho a memoria y difusión para fichas

Atención de delegados municipales en el tema

Acceso al panteón forense

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jazmín Alejandra García del Colectivo Mariposas Destellando buscando Corazones y Justicia, aseguró que de incumplirse los acuerdo volverán a tomar la México-Toluca.

Madres buscadoras no tendrán sanciones tras bloqueo de la México-Toluca

Luego del bloqueo en la carretera federal México-Toluca, madres buscadoras no tendrán sanciones, tras haber afectado las vialidades por 36 horas.

Explicaron que las autoridades del Estado de México no les impusieron algún tipo de sanción, además de alegar estar en su derecho de protestar.

Asimismo, las madres buscadoras del Estado de México apuntaron que también se busca llegar a otros acuerdos con las secretarías de Gobierno y Finanzas, así como la Comisión de Víctimas.

A las cuales se les ha solicitado conocer los presupuestos con los recursos destinados para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, además de pedir cambio de fecha en la entrega de becas en este ámbito a principios de año.