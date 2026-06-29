El autobús del cantante Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, fue atacado a balazos durante la madrugada del domingo 28 de junio en la autopista Puebla-Orizaba.

El ataque que se identificó como un intento de salto, dejó a dos personas heridas, entre ellas el chofer de la unidad, quien se encuentra en estado crítico, y el segundo vocalista del grupo, cuya salud es estable.

Esto es lo que se sabe sobre el ataque al autobús de Memo Garza en Puebla

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el autobús del cantante Memo Garza fue baleado en la autopista Puebla-Orizaba, específicamente a la altura del puente de Xonacatepec.

El autobús de Memo Garza fue baleado durante un intento de asalto (@memogarzaoficial / Instagram )

El incidente ha sido descrito por Memo Garza como un intento de asalto que “se salió de control”, destacó que los atacantes probablemente buscaban despojarlos de sus pertenencias y del dinero obtenido tras su presentación en la feria de Tlaxcala.

Memo Garza enfatizó que, según la información disponible, la agresión no fue un ataque directo contra él o su agrupación, sino un acto de delincuencia común en la carretera.

El vehículo fue interceptado por un comando armado a bordo de otra unidad, desde la cual abrieron fuego.

El autobús recibió aproximadamente 10 impactos de bala que dañaron el parabrisas y la parte lateral del conductor.

A pesar de los disparos, el conductor no detuvo la marcha y realizó maniobras para escapar, logrando llegar a la colonia Del Valle en la capital poblana para solicitar auxilio.

Memo Garza hace un llamado por la inseguridad que se vive en las carreteras del país

Los músicos y el equipo de producción regresaban de una presentación en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y se dirigían hacia Chiapas para un concierto en Juquipilas.

Memo Garza no se encontraba a bordo del autobús en el momento del ataque; él viajaba en una unidad aparte más adelante, rumbo al aeropuerto.

El ataque dejó un saldo de dos personas heridas entre el equipo de trabajo:

Luis Alberto Mota Luna (segunda voz): Resultó con una herida de bala en el antebrazo. Se informó que su estado es estable y fuera de peligro, con amplias posibilidades de ser dado de alta pronto. El chofer del autobús: Fue quien recibió la peor parte del ataque. Según las declaraciones de Memo Garza, se encuentra en estado crítico y se debate entre la vida y la muerte.

Debido a la gravedad de la situación y al impacto traumático en el equipo, el concierto programado para ese domingo en Chiapas fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Autoridades municipales de Puebla, estatales y federales brindaron apoyo al equipo tras el reporte y se inició la investigación correspondiente tras la denuncia legal presentada por el cantante.

Memo Garza expresó una gran impotencia y miedo ante la inseguridad en las carreteras del país, haciendo un llamado público y urgente a las autoridades para que garanticen la protección de los ciudadanos y trabajadores.

Visiblemente afectado, solicitó a las autoridades reforzar la seguridad en las carreteras, señalando que alza la voz “como cualquier ciudadano” que sufre la inseguridad lamentable del país.

A través de un video, describió el suceso como algo “muy traumático”, mencionando que en el momento de los disparos sus compañeros no sabían cómo reaccionar.

Confesó que tanto él como los integrantes de su agrupación están muy asustados y tienen miedo de salir nuevamente a las carreteras.

“No sabemos qué hacer, si tenemos que seguir haciendo música o no, ya no podemos salir, ya no trabajar” Memo Garza

Memo Garza confirmó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investigue el crimen.