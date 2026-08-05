Toluca atendió de manera inmediata los reportes por la caída de árboles registrada la tarde de este martes, como consecuencia de las lluvias y fuertes vientos, con el objetivo de proteger a la población y restablecer la circulación en las vialidades afectadas.

Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección detectaron alrededor de las 17:00 horas la caída de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura sobre Paseo Vicente Guerrero, casi esquina con Paseo San Buenaventura, en la colonia Plazas de San Buenaventura, por lo que activaron los protocolos de atención y solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos.

El árbol cayó sobre un vehículo Renault Kwid que se encontraba estacionado y sin ocupantes, por lo que no se registraron personas lesionadas. Posteriormente, las autoridades acordonaron la zona para prevenir riesgos, mientras personal de Bomberos realizó las maniobras para retirar el ejemplar y liberar la circulación.

Gobierno de Toluca responde a reportes por caída de árboles tras lluvias (Cortesía)

Protección Civil y Bomberos liberan vialidades tras caída de árboles en Toluca

De manera simultánea, las brigadas municipales atendieron la caída de un segundo árbol en el cruce de las avenidas José María Morelos y Pavón y Andrés Quintana Roo, incidente que tampoco dejó daños materiales ni personas lesionadas.

Como medida preventiva, personal del municipio realizó labores de poda y desrame en ese mismo punto para eliminar riesgos y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas ante las condiciones climatológicas.

El Gobierno de Toluca reiteró su compromiso de brindar atención oportuna a los reportes de la ciudadanía e hizo un llamado a reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 911.